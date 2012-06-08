Парсер кусочка строки

Есть переменная, содержащая html код, который является частью текста с картинкой (картинками). Пример кода смотрите в приложенной картинке: сам html код переменной - это внутреннее содержимое

здесь html код переменной

Картинки в коде имеют формат: и могут располагаться как в начале html кода (как в приложенном скриншоте), так и в любом другом месте. Картинок может быть несколько.

Нужно написать php код, который бы в отдельную переменную записывал первую картинку (в том же формате, что и написал выше); а в другую переменную копировал бы html код текста, но без первой картинки, при этом все тэги

(если они есть) после первой картинки (т.е. после окончания ) должны быть вырезаны.

Тэгов

после первой картинки может не быть или быть несколько (на скриншоте - показано 2 тэга

после первой картинки).

Картинок в html коде может быть несколько, в первую переменную должна быть записана только первая картинка; и удалена из текста должна быть только первая картинка.

Если картинок в html коде нет, первая переменная должна быть вида $first_img = "";

Примеры html кодов можно брать здесь: http://www.prostoeda.ru/

Первая статья на сайте (Салат Мимоза) - как раз пример, как здесь на скриншоте, с одной картинкой.

Последняя статья на главной странице (Кориандр в кулинарии) вообще не имеет картинок.