Необходимо привести в порядок несколько сайтов (2 инет-магаза, 1 сайт визитку) и, по-возможности, регулярно выполнять некоторые работы по ним... Без предоплаты!
Парсер кусочка строки
Есть переменная, содержащая html код, который является частью текста с картинкой (картинками). Пример кода смотрите в приложенной картинке: сам html код переменной - это внутреннее содержимое
здесь html код переменной.
Картинки в коде имеют формат: и могут располагаться как в начале html кода (как в приложенном скриншоте), так и в любом другом месте. Картинок может быть несколько.
Нужно написать php код, который бы в отдельную переменную записывал первую картинку (в том же формате, что и написал выше); а в другую переменную копировал бы html код текста, но без первой картинки, при этом все тэги
(если они есть) после первой картинки (т.е. после окончания ) должны быть вырезаны.
Тэгов
после первой картинки может не быть или быть несколько (на скриншоте - показано 2 тэга
после первой картинки).
Картинок в html коде может быть несколько, в первую переменную должна быть записана только первая картинка; и удалена из текста должна быть только первая картинка.
Если картинок в html коде нет, первая переменная должна быть вида $first_img = "";
Примеры html кодов можно брать здесь: http://www.prostoeda.ru/
Первая статья на сайте (Салат Мимоза) - как раз пример, как здесь на скриншоте, с одной картинкой.
Последняя статья на главной странице (Кориандр в кулинарии) вообще не имеет картинок.
Выбранный исполнитель
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