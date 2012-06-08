Парсер кусочка строки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Есть переменная, содержащая html код, который является частью текста с картинкой (картинками). Пример кода смотрите в приложенной картинке: сам html код переменной - это внутреннее содержимое

здесь html код переменной

.

Картинки в коде имеют формат: и могут располагаться как в начале html кода (как в приложенном скриншоте), так и в любом другом месте. Картинок может быть несколько.

Нужно написать php код, который бы в отдельную переменную записывал первую картинку (в том же формате, что и написал выше); а в другую переменную копировал бы html код текста, но без первой картинки, при этом все тэги
(если они есть) после первой картинки (т.е. после окончания ) должны быть вырезаны.

Тэгов
после первой картинки может не быть или быть несколько (на скриншоте - показано 2 тэга
после первой картинки).

Картинок в html коде может быть несколько, в первую переменную должна быть записана только первая картинка; и удалена из текста должна быть только первая картинка.

Если картинок в html коде нет, первая переменная должна быть вида $first_img = "";

Примеры html кодов можно брать здесь: http://www.prostoeda.ru/

Первая статья на сайте (Салат Мимоза) - как раз пример, как здесь на скриншоте, с одной картинкой.

Последняя статья на главной странице (Кориандр в кулинарии) вообще не имеет картинок.

HTMLPHP
13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tvolf
53 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Человек - просто ас регулярных выражений! Второй раз с ним работаем по этой теме, и оба раза - отличный результат. Спасибо, Станислав.
Всё ок.

Заявки фрилансеров

tvolf
53 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад

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