http://pvc-curtains.yoursmlwebsite.co.uk/pvc-curtains-quote/ Нужно немного переделать работу формы после того, как пользователь нажимает на кнопку Update Quote Для того, чтобы увидеть как работает форма нужно в первые поля Width и Height ввести по ...
Нужен скрипт, обрабатывающий текстовые данные
Нужен скрипт выполняющий обработку текстовых данных
Имеется страница в котором 2 поля: ввода данных.
В первом вводится данные типа
Числовое значение знак табуляции название
И так много строк))
Во втором просто ввод числа. Данное число задается в настроиках, если оно верное, то скрипт работает, если нет, то ничего не делаем. Защита, что бы посторонний не мог запустить.
Скрипт должен после отправки данных
1) сравнить контрольное число с заданным. Если все верно, то
2) преобразовать данные в виде
Числовое значение:название
Т.е. вместо знака табуляции заменяем на двоеточие
3) полученные данные записать в файл, который находится в этом же каталоге.
4) так как в файле, который мы записываем данные, то для предотвращения ЧП, копируем его в папку log/history. Переименовывая его в число.txt. порядковый номер берется в зависимости от того сколько уже файлов в папке. т.е. номера 1,2,3,4,5 итд
5) так как данные меняются, то данные которые поменялись вывести на экран
Там могут пропасть строчки и появится новые.
Т.е. на экране должно появится
-
Числовое значение : название
+
Числовое значение : название
Числовое значение : название
Числовое значение : название
6) все эти изменения так же как и в пункте 4 записываем в папку log/changes.
Номерация такая же
Все.
Буду выбирать по принципу кто дешевле. так что сразу пишите цену. тут работы на 10 -15 мин.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, Спасибо за интерес к моему тендеру. Необходимо разработать парсер, забирающий данные по запросу, 3 строчки, с 2х сайтов И вернуть все полученные из сайтов данные. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вчера купили выделенный хостинг - надо сделать первичную и основную настройку + оптимизировать работу. Цена договорная. Оплата электронными деньгами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо проанализировать на возможные проблемы и сделать несколько дополнительных функций на сайт cheaptotrip.ru 1. добавить всплывающее окно для сбора данных пользователей, которое будет появляться при нажатии на кнопку для просмотра видео – ...Закрыт13 лет назад
Требуется реализовать поиск по сайту через веб сервисы SOAP учитывая подключение документа WDSL для магазина автозапчастей пример partspoint.ru в поле поиска вводится номер например 1356880015 и получаем на этот запрос ответ в ...Закрыт13 лет назад
Добрый всем день! Задача следующая: Надо писать граббер офферов с партнерских программ. После грабинга надо будет это все оформить и вставить в разработанны компонент. В некоторых партнерках есть xml. в некоторых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Суть задачи в следующем: есть список интернет-магазинов (порядка 500–700 шт.). Нужно сходить на сайт каждого магазина и найти там YML-файл. (help.yandex.ru/partnermar... На выходе должна быть ...Закрыт13 лет назад
Есть необходимость в скрипте, позволяющем динамически редактировать контент в определенных блоках на страницах сайта (In-Place Editing). Если кто-то с этим сталкивался и имеет реальное представление об этом, прошу помощи. P.s.: все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть переменная, содержащая html код, который является частью текста с картинкой (картинками). Пример кода смотрите в приложенной картинке: сам html код переменной - это внутреннее содержимое здесь html код переменной . ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Суть задачи в следующем: есть список интернет-магазинов (порядка 500-700 шт.). Нужно сходить на сайт каждого магазина и найти там YML-файл. (http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1111425). На выходе должна быть таблица вида: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад