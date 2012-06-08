Нужен скрипт, обрабатывающий текстовые данные

Нужен скрипт выполняющий обработку текстовых данных

Имеется страница в котором 2 поля: ввода данных.

В первом вводится данные типа

Числовое значение знак табуляции название

И так много строк))

Во втором просто ввод числа. Данное число задается в настроиках, если оно верное, то скрипт работает, если нет, то ничего не делаем. Защита, что бы посторонний не мог запустить.

Скрипт должен после отправки данных

1) сравнить контрольное число с заданным. Если все верно, то

2) преобразовать данные в виде

Числовое значение:название

Т.е. вместо знака табуляции заменяем на двоеточие

3) полученные данные записать в файл, который находится в этом же каталоге.

4) так как в файле, который мы записываем данные, то для предотвращения ЧП, копируем его в папку log/history. Переименовывая его в число.txt. порядковый номер берется в зависимости от того сколько уже файлов в папке. т.е. номера 1,2,3,4,5 итд

5) так как данные меняются, то данные которые поменялись вывести на экран

Там могут пропасть строчки и появится новые.

Т.е. на экране должно появится

-

Числовое значение : название

+

Числовое значение : название

Числовое значение : название

Числовое значение : название

6) все эти изменения так же как и в пункте 4 записываем в папку log/changes.

Номерация такая же

Все.

Буду выбирать по принципу кто дешевле. так что сразу пишите цену. тут работы на 10 -15 мин.