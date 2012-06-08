Создать Flash-приложение

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Создать FLASH приложение

По тз

близ принципа tochki.org

с последующей интеграцией в соц сети

кто уверен в себе отпишите дам тз

13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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