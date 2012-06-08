Задача: Сверстать простую форму для отправить смс, есть API альфа-имя уже вставлено в форму (код операторов) номер телефона - вводить текст сообщения - вводить (автоматическая вставка рекламной ссылки ...
Создать Flash-приложение
Создать FLASH приложение
По тз
близ принципа tochki.org
с последующей интеграцией в соц сети
кто уверен в себе отпишите дам тз
Заявки фрилансеров
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