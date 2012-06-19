Сервис отправки бесплатных смс

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки185 просмотров

Задача:

Сверстать простую форму для отправить смс, есть API

альфа-имя уже вставлено в форму

(код операторов) номер телефона - вводить

текст сообщения - вводить

(автоматическая вставка рекламной ссылки - из списка (список в файле отдельном) по очереди)

каптча

Функционал:

-отправить можно 1 смс с 1 айпи

-плюс + счетчик, который можно выставить (например не более 1 смс в 10 минут)

По ходу решим, все должно быть просто.

13 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Адекватный программист! Задачу выполнил быстрее оговоренных сроков. Рекомендую всем!
Отличный заказчик! Четкие и грамотные указания, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад