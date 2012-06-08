Создание простой админки для новостного потока

Есть уже существующая база mysql с новостями.

Я говорю вам ее формат, цель - сделать простую админку на php для журналиста, чтобы он мог добавлять новости с изображениями.

В предложении пишите пожалуйста бюджет и будете ли пользоваться чем-то готовым.