Создание простой админки для новостного потока

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок115 просмотров

Есть уже существующая база mysql с новостями.

Я говорю вам ее формат, цель - сделать простую админку на php для журналиста, чтобы он мог добавлять новости с изображениями.

В предложении пишите пожалуйста бюджет и будете ли пользоваться чем-то готовым.

MySQLPHP
13 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров