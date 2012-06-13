Поставить плагин facebook на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка115 просмотров

Установить плагин facebook на сайт. Сайт на битриксе.

Задание во вложении.

Пример на http://www.kommersant.ru там нажмите любую кнопку и появится заветное окно с плагином.

Сделать нужно до вечера 09.06, оплата после сдачи на WMR кошелек.

13 лет назад
svot33
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Все сделано в срок на высшем уровне. Даже специально плагин написан с возможностью настроек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень понравилось работать с Александром - четкое задание, оплата с бонусом, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад