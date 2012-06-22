Скрипт-переименовщик файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок130 просмотров

нужен скрипт переименовывающий файлы внутри папки в имя папки.

например, есть папка, в ней 1000 папок в каждой из папок 1 файл. запускаю скрипт и он переименовывает каждый файл в имя той папки в которой лежит.

имеем:

folder1(khgkjh.jpg)

folder2(juhdhf.jpg)

folder3(kjhshf.jpg)

получаем

folder1(folder1.jpg)

folder2(folder2.jpg)

folder3(folder3.jpg)

13 лет назад
seom
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все ок, как и договаривались. Всем доволен.
Опять сработались! Спасибо за быструю оплату!

Заявки фрилансеров

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад