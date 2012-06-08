Для файлообменника требуется реализовать возможность загрузки файлов в аккаунты вебмастеров по FTP.
PHP клиент для валидации торрентов
PHP клиент для валидации торрентов + поиск + парсер + сделать веб-интерфейс.
Язык программирования: PHP 5+, MySQL, Jquery, Ajax.
Дополнительные навыки исполнителя: опыт работы с модулем memcached; понимание работы с высоконагруженными проектами.
Основная работа: написать PHP клиент для валидации торрент файлов (проверка их размера, количества сидеров/пиров, названия файлов в торрент раздаче). Парсер нужен для скачивания информации про торрент файлы с определенного ресурса. Далее необходимо сделать веб-интерфейс, через который будет производится по MySQL базе.
Сроки: 30 дней. Возможно больше времени (если потребуется), но с полной отчетностью (куда и на что было потрачено дополнительное время + промежуточные куски кода/бета версии).
Полное ТЗ выдается.
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