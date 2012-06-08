Доработать систему личных кабинетов на PHP

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Доброго времени суток!

Около полугода назад разрабатывали систему личных кабинетов для заказчиков студии копирайтинга. Функции – статистика, отправка/получение заказов, тикеты, рассылка, оплата и пр. Дизайн и верстка готовы, код тоже практически готов, есть четкое ТЗ. Но программиста потом срочно пришлось переключить на другой проект, поэтому не закончили.

Задача – натянуть верстку на код, сверить с ТЗ, возможно что-то допилить.

PHP
13 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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