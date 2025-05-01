Для файлообменника требуется реализовать возможность загрузки файлов в аккаунты вебмастеров по FTP.
Программирование joomla и virtuemart 1.5.25 1.1.9
Две задачи, если честно, сам не представляю пути их решения (ajax наверно), но мало ли...
1) Нужен слайдер с прокруткой по диагонали прикрутить к категории товаров http://skarpa.ru/for-man.html. Т.е. что бы товары перемещались с нижнего-левого угла в верхний-правый и наоборот.
2) На главной странице skarpa.ru есть intro.php - необходимо прикрутить к нему сквозной плеер на все страницы, разумеется, что при загрузке следующей страницы песня не обрывалась/не начиналась сначала. Плеер простой - стоп/старт/следующая/громкость. Ну и желательно не Popup-ом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт регистрации программного обеспечения. Сайт должен быть написан на PHP с использованием БД MySQL На главной странице сайта должна быть форма входа для зарегистрированных пользователей и возможность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать два сайта со следующей недели два ТЗ в прикреплено в файлах - Дизайн в PSD есть - очень простой. Оплата железно по факту по сдаче проекта! - поскольку уже ...Закрыт13 лет назад
Создание сайта-Грабера, на базе DLE http://casino-online.pro или вашей системой управления контентом, набитый информацией, собранной с указанных ниже страниц, в дальнейшем способный собирать на регулярной основе информацию, как с тех же страниц, так и с новых ...Закрыт13 лет назад
нужен скрипт переименовывающий файлы внутри папки в имя папки. например, есть папка, в ней 1000 папок в каждой из папок 1 файл. запускаю скрипт и он переименовывает каждый файл в имя той папки в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
В «1С-Битрикс: Корпоративный портал», версия 11.5.3 имеется инфоблок "График отсутствий" и компонент bitrix:intranet.absence.calendar, отображающий график отсутствия в публичной части и позволяющий добавлять записи. Инфоблок был изменён - добавлено свойство "Замещающий" с типом "Привязка к сотруднику". ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется доработка мультисайтовые плагинов баз ОКП и ТН ВЭДВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разработать плагин для нормативных документовЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется разработать поисковой механизм для портала по сертификацииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разработать плагин для иностранных сайтов.Закрыт13 лет назад