Программирование joomla и virtuemart 1.5.25 1.1.9

Две задачи, если честно, сам не представляю пути их решения (ajax наверно), но мало ли...

1) Нужен слайдер с прокруткой по диагонали прикрутить к категории товаров http://skarpa.ru/for-man.html. Т.е. что бы товары перемещались с нижнего-левого угла в верхний-правый и наоборот.

2) На главной странице skarpa.ru есть intro.php - необходимо прикрутить к нему сквозной плеер на все страницы, разумеется, что при загрузке следующей страницы песня не обрывалась/не начиналась сначала. Плеер простой - стоп/старт/следующая/громкость. Ну и желательно не Popup-ом