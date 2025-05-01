Программирование joomla и virtuemart 1.5.25 1.1.9

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Две задачи, если честно, сам не представляю пути их решения (ajax наверно), но мало ли...

1) Нужен слайдер с прокруткой по диагонали прикрутить к категории товаров http://skarpa.ru/for-man.html. Т.е. что бы товары перемещались с нижнего-левого угла в верхний-правый и наоборот.

2) На главной странице skarpa.ru есть intro.php - необходимо прикрутить к нему сквозной плеер на все страницы, разумеется, что при загрузке следующей страницы песня не обрывалась/не начиналась сначала. Плеер простой - стоп/старт/следующая/громкость. Ну и желательно не Popup-ом

AJAXJoomla
13 лет назад
masterofmagic
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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