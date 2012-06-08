Сайт для регистрации ПО

Требуется создать сайт регистрации программного обеспечения.

Сайт должен быть написан на PHP с использованием БД MySQL

На главной странице сайта должна быть форма входа для зарегистрированных пользователей и возможность регистрации

Регистрация пользователя должна происходить через e-mail подтверждение

Поля для регистрации:

-Логин/пароль

-Название организации (необязательно)

-Сфера деятельности (необязательно)

-Имя (обязательно)

-Номер телефона (обязательно)

-E-mail (обязательно)

В Личном кабинете должно находиться:

-Редактирование своих данных кроме логина

-кнопка для открытия формы ввода нового регистрационного номера

-список зарегистрированных продуктов

В админском бек-офисе должно находиться:

-Возможность поиска пользователей по различным критериям регистрационных данных (поиск должен работать не только по полному слову, но и по его части; поиск

телефонного номера должен производиться по 10ти последним цифрам номера)

-список зарегистрированных продуктов выбранного пользователя

форма ввода должна содержать поле для ввода текста и кнопку "Отправить"

Список зарегистрированных продуктов должен отображаться в виде таблицы

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База данных:

БД должна иметь 3 таблицы:

'users' - таблица для хранения данных о пользователях

('org_u','name_u','phone_u','mail_u','work_u','login_u','password_u' - Текстовые поля для хранения информации об организации, имени, номере телефона, адреса

е-мей, сферы деятельности, логина, пароля.

'id_u' - числовое поле для хранения id пользователя)

'computers' - для хранения данных о компьютерах, на которых производится регистрация (числовые поля: 'id_c'- порядковые номера компьютеров, 'userID_c' - id

пользователя, 'date_c' - дата и время создания записи о компьютере

текстовые поля: 'disk_c','mater_c','video_c','proc_c','name_c' - поля обозначающие жесткий диск, материнскую плату, видеокарту, процессор, название

компьютера, соответственно)

'zapros' - для хранения данных о запросах пользователя

(текстовые поля: 'disk_z','mater_z','video_z','proc_z' - поля обозначающие жесткий диск, материнскую плату, видеокарту, процессор, соответственно

'reg_z','tipreg_z','podtv_z','status_z' - текстовые поля для хранения регистрационного кода, кода типа регистрации, кода подтверждения,статуса запроса,

соответственно

'date_z','id_z' - поля для хранения даты и времени запроса и id запроса, соответствено.

'idcomp_z' - поле для хранения соответствующего id компьютера)

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Алгоритм действия:

1. Пользователь вводит код

2а. Если код не содержит 60 символов, выводится предупреждение об ошибочном вводе кода

2.Если код содержит 60 символов, то

первые 10 символов считать 'кодом жесткого диска',

вторые 10 символов считать 'кодом материнской платы',

третьи 10 символов считать 'кодом видеокарты',

четвертые 10 символов считать 'кодом процессора',

пятые 10 символов считать 'кодом запроса',

шестые 10 символов считать 'кодом типа регистрации'

3. код жесткого диска, материнской платы, видеокарты, процессора - добавить в таблицу 'computers' БД в соответствующие поля

поле, обозначающее статус должно принять значение 'wait...'

Дата и время - текущее значение даты и времени

id запроса - порядковый номер запроса

4. Сверить значения кодов жесткого диска, материнской платы, видеокарты, процессора с имеющимися в таблице 'computers' и если хотя бы два из них совпадают -

то в качестве 'idcomp_z' использоватьid соответствующего компьютера, если же нет (т.е. если это новый компьютер) - то создать новую запись в таблице

'computers' и в качестве 'idcomp_z' использоватьid нового компьютера

5. На основании 'кода запроса' и 'кода типа регистрации' путем сложения данных значений сформировать 'код подтверждения', например:

'кода запроса' = 1234hjklio

'кода типа регистрации' = 0000000001

'код подтверждения'= 1234hjklio0000000001

6. 'код подтверждения' необходимо внести в таблицу БД в соответствующее поле, а значение 'wait...' необходимо заменить на 'OK'

7. Показать пользователю сообщение о том, что код сформирован.

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Список зарегистрированных продуктов:

Список зарегистрированных продуктов должен быть выполнен в виде таблицы и содержать следующие столбцы:

-Компьютер (По умолчанию - компьютер1, компьютер2, и т.д, в зависимости от соответствия id компьютера с возможностью редактировать на своё название)

-Тип регистрации (в зависимости от содержущегося значения в поле 'tipreg_z':

0000000001 = demo,

0000000002 =light,

0000000003 =base,

0000000004 = profi)

-Статус запроса - содержимое поля 'status_z'

-Код подтверждения (Если нет кода - то ничего не отображать, а если есть то отображать текст "код" и по клику - показывать текст с возможностью скопировать)

-Дата и время регистрации