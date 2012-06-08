Парсер на базе ДЛЕ или другой CMS

Создание сайта-Грабера, на базе DLE http://casino-online.pro или вашей системой управления контентом, набитый информацией, собранной с указанных ниже страниц, в дальнейшем способный собирать на регулярной основе информацию, как с тех же страниц, так и с новых (список настраивается, расширения оплачиваются в дальнейшем).

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