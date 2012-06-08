Нужно сделать два сайта со следующей недели

два ТЗ в прикреплено в файлах - Дизайн в PSD есть - очень простой.

Оплата железно по факту по сдаче проекта!

- поскольку уже обжогся, сроки вышли, проект несделан - человек тупо пропал!!!

Цена соответственно зафиксировалась.

Если Вы готовы взяться и неподведете - интересуют ваши сроки по каждому из ТЗ.

Цена по первому ТЗ = 6000руб.

Цена по второму ТЗ = 8000руб.

До обеда понедельника хочу определиться с исполнителем.

Спасибо.