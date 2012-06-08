Для файлообменника требуется реализовать возможность загрузки файлов в аккаунты вебмастеров по FTP.
Нужно сделать два сайта
Нужно сделать два сайта со следующей недели
два ТЗ в прикреплено в файлах - Дизайн в PSD есть - очень простой.
Оплата железно по факту по сдаче проекта!
- поскольку уже обжогся, сроки вышли, проект несделан - человек тупо пропал!!!
Цена соответственно зафиксировалась.
Если Вы готовы взяться и неподведете - интересуют ваши сроки по каждому из ТЗ.
Цена по первому ТЗ = 6000руб.
Цена по второму ТЗ = 8000руб.
До обеда понедельника хочу определиться с исполнителем.
Спасибо.
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