PHP клиент для валидации торрентов + поиск + парсер + сделать веб-интерфейс. Язык программирования: PHP 5+, MySQL, Jquery, Ajax. Дополнительные навыки исполнителя: опыт работы с модулем memcached; понимание работы с высоконагруженными ...
Доработка сайта на МодХ
Требуется веб-программист, который сможет закончить начатую работу.
Сайт начали делать на МодХ, но если можно использовать начатые наработки на другом движке, то рассмотрим вариант.
Предыдущий программист попал в больницу и дело встало.
Есть кое-какие исходники. Сверстаны страницы.
Часть работы есть здесь gelios.n-stream.ru/cabine...
Вопрос срочный. Цену обсуждаем.
Оплата поэтапная. Работа- Оплата.
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