Доработка сайта на МодХ

Две задачи, если честно, сам не представляю пути их решения (ajax наверно), но мало ли... 1) Нужен слайдер с прокруткой по диагонали прикрутить к категории товаров http://skarpa.ru/for-man.html. Т.е. что бы товары перемещались с нижнего-левого ...