Joomla2.5: Нужен простой компонент в админке

Нужен очень простой компонент в админке Joomla2.5. Его задача загрузить 3 файла в админку сайта.

ТЗ

1. Максимально простой, но хорошо комментированный, и отвечающий класической модели административного компонента Joomla2.5

2. Параметры компоненты: 3 - параметра наименования файлов соответсвенно под которыми они будут записаны в админку

3. загружать 3 файла можно сразу же в админку компонента например папка import_files. Если папки нету компонента должна уметь его создовтаь

4. Вид компоненты простой. аналогичный виду стандартной компоненты Менеджер расширений com_installer (подменю Установка).

* выбор трех файлов засунуть в

. Короче аналогично Загрузить файл пакета в компоненте Менеджер расширений

* После загрузки файлов желательно оставаться в этом же виде.

* После загрузки сообщить "файл № 1-3 был удачно записан" (аналог как делает компонента ). Если было выбрано более одного файла для записи то для каждого вывести свою запись

Компоонент простой но просьба сделать качественно, бо потом он будет сильно усовершенствоваться мною.

Если не БС то оплата по приему вашей работы