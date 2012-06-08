Добавление регистрации к CRM на Ruby on Rails

Необходимо доработать Open Source форк FatFree CRM https://github.com/sergous/fat_free_crm :

- проверить и доработать совместимость с последней стабильной версией Ruby On Rails

- добавить регистрацию пользователей с последующей активацией учётки через почту

- добавить возможность входить в CRM через FaceBook, Vkontakte и другие соц. сети

- создание простого фронт-енд сайта для новых посетителей с ссылками на регистрацию и демо.

По завершении разработки необходимо будет опубликовать проект с демо-версией на арендованном виртуальном хостинге, специализированном на Ruby on Rails (контроль версий и развертывание).

Как только это будет завершено, будут новые задания по доработке CRM для создания полноценного SaS-сервиса наподобие http://basecamp.com и http://highrisehq.com.

Обязательные требования:

Портфолио нескольких Ruby on Rails проектов.

Стремление к долгосрочному сотрудничеству.

Желание взаимодействовать в команде разработчиков.

Понимание и принятие модели разработки Open Source.

Ведение разработки на своем сервере до начала тестирования.

Обязательное использование системы контроля версий и прохождения всех тестов.