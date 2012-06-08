Интернет-магазин бытовой техники. Необходимо перенести его на новый движок с экспортом товаров. Количество товаров приблизительно 20К Исходный движок: script-shop free Нужно перенести на движок: script-shop лицензия Жду ...
Добавление регистрации к CRM на Ruby on Rails
Необходимо доработать Open Source форк FatFree CRM https://github.com/sergous/fat_free_crm :
- проверить и доработать совместимость с последней стабильной версией Ruby On Rails
- добавить регистрацию пользователей с последующей активацией учётки через почту
- добавить возможность входить в CRM через FaceBook, Vkontakte и другие соц. сети
- создание простого фронт-енд сайта для новых посетителей с ссылками на регистрацию и демо.
По завершении разработки необходимо будет опубликовать проект с демо-версией на арендованном виртуальном хостинге, специализированном на Ruby on Rails (контроль версий и развертывание).
Как только это будет завершено, будут новые задания по доработке CRM для создания полноценного SaS-сервиса наподобие http://basecamp.com и http://highrisehq.com.
Обязательные требования:
Портфолио нескольких Ruby on Rails проектов.
Стремление к долгосрочному сотрудничеству.
Желание взаимодействовать в команде разработчиков.
Понимание и принятие модели разработки Open Source.
Ведение разработки на своем сервере до начала тестирования.
Обязательное использование системы контроля версий и прохождения всех тестов.
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