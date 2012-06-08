Сделать форму на JavaScript для сайта

Необходим модуль для DLE, который осуществляет тестирование пользователей. На подобии :http://pdd-test.hint.su/demo . Для зарэганых юзеров тесты на время + результаты тестов сохраняются и по ним ведется статистика. Для не авторизированных - просто прохождение с ...