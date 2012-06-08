Нужен очень простой компонент в админке Joomla2.5. Его задача загрузить 3 файла в админку сайта. ТЗ 1. Максимально простой, но хорошо комментированный, и отвечающий класической модели административного компонента ...
Сделать форму на JavaScript для сайта
Нужно сделать форму выбора направлений обмена для электронных валют "Отдаете"-"Получите" на JavaScript для сайта наподобие реализации на сайте вебтрансфер . РУ.
Шаблон своей страницы предоставлю.
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