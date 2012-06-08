Сделать форму на JavaScript для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки171 просмотр

Нужно сделать форму выбора направлений обмена для электронных валют "Отдаете"-"Получите" на JavaScript для сайта наподобие реализации на сайте вебтрансфер . РУ.

Шаблон своей страницы предоставлю.

JavaScript
13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shaienn
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

shaienn
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад