Написать модуль для dle

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Необходим модуль для DLE, который осуществляет тестирование пользователей. На подобии :http://pdd-test.hint.su/demo . Для зарэганых юзеров тесты на время + результаты тестов сохраняются и по ним ведется статистика. Для не авторизированных - просто прохождение с возможностью посмотреть правильный ответ

DLE
13 лет назад
androider759
Павел 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров