Несколько правов в движок сайта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок159 просмотров

Нужно внести несколько правок в движок сайта на PHP.

Модифицировать код вывода страниц, интегрировать информер и поравить несколько багов.

PHP
13 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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