Интернет-магазин бытовой техники. Необходимо перенести его на новый движок с экспортом товаров. Количество товаров приблизительно 20К Исходный движок: script-shop free Нужно перенести на движок: script-shop лицензия Жду ...
Несколько правов в движок сайта на PHP
Нужно внести несколько правок в движок сайта на PHP.
Модифицировать код вывода страниц, интегрировать информер и поравить несколько багов.
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