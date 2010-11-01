Простой widget для Piwik

Доброго времени суток.

Необходимо написать дополнительный виджет для Dashboard для скрипта статистики посещений Piwik Stats ( http://piwik.org/ ).

Несколько доменов висят на одном и том же ID в Piwik. Необходимо видеть в Dashboard, на уровне виджета следующую статистику по доменам:

Domain name | Visits | Pageviews | Outlinks

Domain1.com / 10 / 11 / 1

Domain2.biz / 3 / 4 / 2

Domain3.org / 5 / 55 / 9

Domain4.info / 6 / 66 / 14

Первые 3 столбца понятны, "Outlinks" — переход с этого домена на другой сайт. Piwik самостоятельно ведет учет всех четырех полей. Ограничиваемся только внутренним функционалом, разработка widget'a и доработка на уровне сервера с Piwik'ом.