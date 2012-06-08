Система сервер-клиент + оптимизация PHP-скрипта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Необходимо произвести оптимизацию кода php скрипта

Разработать Серверную и Клиентскую часть + Админки и Мемберки к ним

о php коде:

Код работает с GeoIP ORG базой данных, размер базы 120мб

Также Имеется CSV файл с базой, размер базы 270мб.

Необходимо решение позволяющее обеспечить высокую производительность.

Полное ТЗ и проект получит тот претендент, который сможет продемонстрировать высоко производительный метод работы с GeoIP Org базой

PHP
13 лет назад
deptsecur
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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