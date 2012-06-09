Joomla: доработать скрипт авторизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Нужно сделать форму регистрации на сайте, после заполнения которой будет создаваться текстовый документ с внесенными данными пользователя и автоматически отправятся на емаил администратора.

CMS joomla

Joomla
13 лет назад
aadva
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров