Доброго времени суток. Необходимо написать дополнительный виджет для Dashboard для скрипта статистики посещений Piwik Stats ( http://piwik.org/ ). Несколько доменов висят на одном и том же ID в Piwik. ...
Joomla: доработать скрипт авторизации
Нужно сделать форму регистрации на сайте, после заполнения которой будет создаваться текстовый документ с внесенными данными пользователя и автоматически отправятся на емаил администратора.
CMS joomla
Заявки фрилансеров
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