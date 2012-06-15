Допилить модуль joomla

Нужно довести до ума рабочий модуль приема оплаты liqpay, дело в том, что там сумма и валюта вводится в админке, а нужно сделать, чтобы сумма вводилась, а валюта выбиралась из 4-х значений со стороны пользователя. Инструкция с сайта платежной системы есть, текст модуля совпадает с текстом инструкции. Просто нужен чуть другой функционал. Данные передаются методом post (без базы).