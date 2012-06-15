Допилить модуль joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка149 просмотров

Нужно довести до ума рабочий модуль приема оплаты liqpay, дело в том, что там сумма и валюта вводится в админке, а нужно сделать, чтобы сумма вводилась, а валюта выбиралась из 4-х значений со стороны пользователя. Инструкция с сайта платежной системы есть, текст модуля совпадает с текстом инструкции. Просто нужен чуть другой функционал. Данные передаются методом post (без базы).

Joomla
13 лет назад
Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$25
2 дня
Видно, что исполнитель — знаток своего дела, буквально за пару часов справился с задачей: написал php скрипт прикрутки платежной системы. Расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, четкое тз. Всем советую.

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад