Простой парсер

За сутки друг друга замучили насмерть! Очень высокий уровень темпа работ. Мне всё время казалось, что я работаю с коллегой (программистом хорошего уровня). Часто хотелось часть мелких работ оставить на доработку "заказчика", не получилось. Но, я же вошёл, как исполнитель, пришлось "шлифовать" самому. Такие плотные контакты позволяют не болеть "звёздной болезнью". Оплата - стремительно!