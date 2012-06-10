Простой парсер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки265 просмотров

Требуется написать простой парсер (желательно php, но не обязательно), который будет брать всего-лишь один-два элемента страницы, выводить его, и передавать данные обратно на ту-же страницу (например показывается капча, мы её парсим с той страницы, выводим у нас и данные введенные передаём обратно на ту-же страницу)

Всё подробно расскажу, даже могу помочь.

Срок 1-2 дня

Писать только на ICQ 571-02-05.

PHP
13 лет назад
glebden
43 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
1 день
Отлично справился с непростым заданием, минимум вопросов, минимум времени на разработку. Рекомендую к сотрудничеству!
Интересное задание! Заказчик все время на связи, на вопросы отвечает оперативно. Своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в будущем.
oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
13 лет назад
$101
1 день
Отлично справился с непростым заданием, минимум вопросов, минимум времени на разработку. Рекомендую к сотрудничеству!
За сутки друг друга замучили насмерть! Очень высокий уровень темпа работ. Мне всё время казалось, что я работаю с коллегой (программистом хорошего уровня). Часто хотелось часть мелких работ оставить на доработку "заказчика", не получилось. Но, я же вошёл, как исполнитель, пришлось "шлифовать" самому. Такие плотные контакты позволяют не болеть "звёздной болезнью". Оплата - стремительно!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
13 лет назад

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