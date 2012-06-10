Имеется сайт, к нему нужно сделать дополнение. Полное задание сообщу потенциальному исполнителю в личку. В кратце: нужно подключить дополнительную БД, и связать ее с действующей системой.
Простой парсер
Требуется написать простой парсер (желательно php, но не обязательно), который будет брать всего-лишь один-два элемента страницы, выводить его, и передавать данные обратно на ту-же страницу (например показывается капча, мы её парсим с той страницы, выводим у нас и данные введенные передаём обратно на ту-же страницу)
Всё подробно расскажу, даже могу помочь.
Срок 1-2 дня
Писать только на ICQ 571-02-05.
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