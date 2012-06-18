Доработать сайт на CMS Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка174 просмотра

Имеется сайт, к нему нужно сделать дополнение.

Полное задание сообщу потенциальному исполнителю в личку.

В кратце: нужно подключить дополнительную БД, и связать ее с действующей системой.

13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$65
2 дня
Все сделано в оговоренный срок, спасибо за помощь! Буду рад обращаться еще, по мере потребности.
Отличный заказчик, надеюсь еще поработаем, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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