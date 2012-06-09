Нужно написать программу, похожую на skypesender

Требуется программист который напишет приложение для скайпа, смысл такой, что программа загружает из файла или импортирует из скайпа все контакты, и может рассылать эти сообщения сразу всем контактам.

Должны быть такие функции как - защита программы, разделение контактов по группам.

Полное ТЗ после того как услышу сумму оплаты за данное приложение.