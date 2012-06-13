Парсер интернет-каталога с фото. CSV + zip*jpg

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки109 просмотров

Спарсить ресурс gracom.ru

Итог работы парсера: таблица CSV *максимальная разбивка исходных данных по столбцам, столбцы описания товара с кодом html/ тегами и второй без кода/ тегов*; + архив с фотками.

Есть VPS от handyhost.ru, если решение сетевое - что будет лучше, т.к. скорость выше.

В тендере: бюджет, сроки, метод, вопросы.

* добавил пример xls для загрузки в мой магазин в итоге. От него можно отталкиваться.

HTML
13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$165
1 день
Сергей оперативно, более того, на выходных, выполнил тройной объём работы от обозначенного в ТЗ, т.к. мной были добавлены дополнительные, более сложные источники парсинга. Я ему в очередной раз признателен и благодарен за выполненный точно в заявленный им срок проект, который был выполнен ранее моего ожидания =) Уже передал следующий проект ему в работу. Категорически рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик - четкая задача, быстрая проверка результата и моментальная оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад