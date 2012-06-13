Требуется разработчик PHP/Ajax для написания портала на основе DLE 9.6 Utf-8 Требование к исполнителю: - Знание PHP, Javascript на профессиональном уровне. - Знание программной части и особенностей движка DLE - ...
Парсер интернет-каталога с фото. CSV + zip*jpg
Спарсить ресурс gracom.ru
Итог работы парсера: таблица CSV *максимальная разбивка исходных данных по столбцам, столбцы описания товара с кодом html/ тегами и второй без кода/ тегов*; + архив с фотками.
Есть VPS от handyhost.ru, если решение сетевое - что будет лучше, т.к. скорость выше.
В тендере: бюджет, сроки, метод, вопросы.
* добавил пример xls для загрузки в мой магазин в итоге. От него можно отталкиваться.
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