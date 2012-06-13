Парсер интернет-каталога с фото. CSV + zip*jpg

Спарсить ресурс gracom.ru

Итог работы парсера: таблица CSV *максимальная разбивка исходных данных по столбцам, столбцы описания товара с кодом html/ тегами и второй без кода/ тегов*; + архив с фотками.

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