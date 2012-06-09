Парсер позиций в контексте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки188 просмотров

Добрый день, Друзья!

Предположим, мы ведем контекстную рекламу,введите любой запрос в Яндексе и Гугле - , то что сверху над результатами выдачи и справа, это контекстная реклама, важно, только это, не берем в рассчет саму поисковую выдачу, ттолько над ней и справа.

Поиск необходимо проводить по адресу сайта и ключевым запросам в Яндек Директе и Google Adwords.

Также есть кнопка "Все объявления" - туда заходим в том случае, когда на первой стр нет наших объявлений, тогда идем во все объявления и ищем нас.

В гугле есть особенность, необходимо проврять не через поисковик, а через сервис гугла -

https://adwords.google.com/select/AdTargetingPreviewTool

И все нужно реализовать в некой системе администрирования, где 2 категории пользователей: администраторы и клиенты. Туда стекается вся информация.

Интерфейс парсера должен быть такой:

1 интерфейc - нужно задать время обновления данных - каждый день (например в 10 утра), или по кнопке "Обновить". Здесь вносятся: адрес сайта и запросы для поиска позиций. Поиск проходит в Яндек Директе и Google Adwords по тем запросам, что указываются и для того, сайта что также указывается пользователем. Вход должен быть через логин и пароль.

2 интерейс - для пользователей, которые будут только заходить и смотреть полученные данные, ничего не изменяя. Вход должен быть через логин и пароль.

Если в кратце - нужно 2 страницы (вкладки или еще как)

1 стр Яндекс Директ

1запрос №23 гарантир

2запрос №1 Спец раз

3запрос №23 гарантир

и т.д.

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1 стр Google Adwords

1запрос №23 гарантир

2запрос №1 Спец раз

3запрос №23 гарантир

и т.д.

Google Ads
13 лет назад
-outseo-
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$90
2 дня
С работой не справился - парсер не работает, сроки не выдерживает. Неадекватен - не сообщил, о том что не справляется - неожиданно все удалил и поставил плохой отзыв. Не рекомендую для сотрудничества.
*****Пользуясь случаем, кому нужен работающий скрипт со схожим функционалом, обращайтесь - продам за полцены!***** За более чем 4-х общий опыт работы во фрилансе, сотрудничестве уже почти с 200 заказчиками я впервые встречаю таких людей. Людей не от мира сего. Которые общаются с фрилансером по принципу "я хозяин, ты раб", которые абсолютно не идут на сотрудничество с фрилансером даже в том, чтобы просто описать задание!!! Когда я попросил в самом начале сотрудничества после переписки в аське составить ТЗ, мне на почту была просто скопирована история переписки! И хотя на данный момент проект полностью готов - приходится писать отрицательный отзыв, а свою работу удалять с сервера - я не собираюсь работать бесплатно. Наталья и Юрий постоянно говорили разные вещи насчет проекта - у меня есть этому подтверждение. Проект переделывался за неделю 4 раза! И когда в результате все прихоти были реализованы, Натальей называется новый, никогда ранее не озвученный функционал и вопрос "а почему не сделано это?". При попытках добиться таки задания на проект ответ один - "вы меня утомили, пишете одно и то же и ничего не делаете". КРАЙНЕ не рекомендую работать с данными людьми. Наталья, Юрий, спасибо вам, буду знать, что есть и такие люди.

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад