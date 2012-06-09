Парсер позиций в контексте

Добрый день, Друзья!

Предположим, мы ведем контекстную рекламу,введите любой запрос в Яндексе и Гугле - , то что сверху над результатами выдачи и справа, это контекстная реклама, важно, только это, не берем в рассчет саму поисковую выдачу, ттолько над ней и справа.

Поиск необходимо проводить по адресу сайта и ключевым запросам в Яндек Директе и Google Adwords.

Также есть кнопка "Все объявления" - туда заходим в том случае, когда на первой стр нет наших объявлений, тогда идем во все объявления и ищем нас.

В гугле есть особенность, необходимо проврять не через поисковик, а через сервис гугла -

https://adwords.google.com/select/AdTargetingPreviewTool

И все нужно реализовать в некой системе администрирования, где 2 категории пользователей: администраторы и клиенты. Туда стекается вся информация.

Интерфейс парсера должен быть такой:

1 интерфейc - нужно задать время обновления данных - каждый день (например в 10 утра), или по кнопке "Обновить". Здесь вносятся: адрес сайта и запросы для поиска позиций. Поиск проходит в Яндек Директе и Google Adwords по тем запросам, что указываются и для того, сайта что также указывается пользователем. Вход должен быть через логин и пароль.

2 интерейс - для пользователей, которые будут только заходить и смотреть полученные данные, ничего не изменяя. Вход должен быть через логин и пароль.

Если в кратце - нужно 2 страницы (вкладки или еще как)

1 стр Яндекс Директ

1запрос №23 гарантир

2запрос №1 Спец раз

3запрос №23 гарантир

и т.д.

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1 стр Google Adwords

1запрос №23 гарантир

2запрос №1 Спец раз

3запрос №23 гарантир

и т.д.