Требуется разработчик PHP/Ajax для написания портала на основе DLE 9.6 Utf-8 Требование к исполнителю: - Знание PHP, Javascript на профессиональном уровне. - Знание программной части и особенностей движка DLE - ...
Парсер позиций в контексте
Добрый день, Друзья!
Предположим, мы ведем контекстную рекламу,введите любой запрос в Яндексе и Гугле - , то что сверху над результатами выдачи и справа, это контекстная реклама, важно, только это, не берем в рассчет саму поисковую выдачу, ттолько над ней и справа.
Поиск необходимо проводить по адресу сайта и ключевым запросам в Яндек Директе и Google Adwords.
Также есть кнопка "Все объявления" - туда заходим в том случае, когда на первой стр нет наших объявлений, тогда идем во все объявления и ищем нас.
В гугле есть особенность, необходимо проврять не через поисковик, а через сервис гугла -
https://adwords.google.com/select/AdTargetingPreviewTool
И все нужно реализовать в некой системе администрирования, где 2 категории пользователей: администраторы и клиенты. Туда стекается вся информация.
Интерфейс парсера должен быть такой:
1 интерфейc - нужно задать время обновления данных - каждый день (например в 10 утра), или по кнопке "Обновить". Здесь вносятся: адрес сайта и запросы для поиска позиций. Поиск проходит в Яндек Директе и Google Adwords по тем запросам, что указываются и для того, сайта что также указывается пользователем. Вход должен быть через логин и пароль.
2 интерейс - для пользователей, которые будут только заходить и смотреть полученные данные, ничего не изменяя. Вход должен быть через логин и пароль.
Если в кратце - нужно 2 страницы (вкладки или еще как)
1 стр Яндекс Директ
1запрос №23 гарантир
2запрос №1 Спец раз
3запрос №23 гарантир
и т.д.
----------------------
1 стр Google Adwords
1запрос №23 гарантир
2запрос №1 Спец раз
3запрос №23 гарантир
и т.д.
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