Написать импорт прайс листа (CSV) для Joomla VM

В файле будет присутствовать только Название и Цена.

Этот файл будет сформирован из нескольких прайс листов. Так же будут повторяться названия товаров т.к разные поставщики товаров.

1)Необходимо сделать так что бы в базу загружалась цена с наименьшем значением.

2)загрузку прайс листа буду делать через день. Соответственно будет меняться наличие товара и цена. Необходимо сделать так что бы наличие товара менялось не только в прайсе , но и на сайте. Т.е дективировался товар на сайте которого нет в прайс листе.

прайс лист прилагаю

оплата по факту сделанной работы!

В дальнейшем надо будет написать импорт описания товара и фото. файл cvs.