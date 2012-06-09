Симпла. Обновление версии.

Привет.

Есть готовый сайт на симпле (нуленная). версия 2010 года.

Нужно обновить симплу на последую версию, тоже нуленную.

Также есть ряд самописных модулей к симпле, часть из них уже реализована в новой версии, часть нужно будет перенести со старой на новую версию. Также нужно написать новые, вообщем нужно постоянное сотрудничество.

В первую очередь надо определится по цене и срокам для установки новой версии симплы.

Второе уже после рассмотрения самописных модулей, определить их перенос, стоимость и сроки.

После переезда сайта, думаю уделяя час-два в день будет достаточно для поддержки сайта.

По деталям пишите в личку, либо в альку 626649108