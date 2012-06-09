Добрый день! Мне нужен специалист, который в ОЧЕНЬ сжатые сроки, то есть ДО ЗАВТРА сверстает главную и две внутренние (вторая аналог первой) и прикрутит к joomla. Далее нужно ...
Симпла. Обновление версии.
Привет.
Есть готовый сайт на симпле (нуленная). версия 2010 года.
Нужно обновить симплу на последую версию, тоже нуленную.
Также есть ряд самописных модулей к симпле, часть из них уже реализована в новой версии, часть нужно будет перенести со старой на новую версию. Также нужно написать новые, вообщем нужно постоянное сотрудничество.
В первую очередь надо определится по цене и срокам для установки новой версии симплы.
Второе уже после рассмотрения самописных модулей, определить их перенос, стоимость и сроки.
После переезда сайта, думаю уделяя час-два в день будет достаточно для поддержки сайта.
По деталям пишите в личку, либо в альку 626649108
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