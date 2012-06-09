Нужен jquery-аналог скрипта, идентичный по функционалу http://www.apple.com/ru/mac/ (в верхней части) - элементы в каждой вкладке должны появляться с похожей анимацией стягивания - стелка скроллера должна перемезаться плавно ...
Срочно! Верстка и прикрутка 3 страниц к joomla
Добрый день!
Мне нужен специалист, который в ОЧЕНЬ сжатые сроки, то есть ДО ЗАВТРА сверстает главную и две внутренние (вторая аналог первой) и прикрутит к joomla.
Далее нужно будет интегрировать virtuemart и сверстать другие внутренние (страница товара, страница категории, страница товаров категории, контакт и дополнительные формы авторизация итд). Стоимость и сроки этой работы обговорим отдельно.
Прикрепляю главную и две внутренние, которые нужны до завтра.
Пожалуйста, перед тем как добавить заявку, подумайте хорошо, успеете ли вы до завтра (10.06.12) повесить сайт в интернет.
ВАЖНО! Указывайте стоимость вашей работы, спасибо
Оплата вебмани или манибукерс.
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