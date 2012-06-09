Срочно! Верстка и прикрутка 3 страниц к joomla

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Добрый день!

Мне нужен специалист, который в ОЧЕНЬ сжатые сроки, то есть ДО ЗАВТРА сверстает главную и две внутренние (вторая аналог первой) и прикрутит к joomla.

Далее нужно будет интегрировать virtuemart и сверстать другие внутренние (страница товара, страница категории, страница товаров категории, контакт и дополнительные формы авторизация итд). Стоимость и сроки этой работы обговорим отдельно.

Прикрепляю главную и две внутренние, которые нужны до завтра.

Пожалуйста, перед тем как добавить заявку, подумайте хорошо, успеете ли вы до завтра (10.06.12) повесить сайт в интернет.

ВАЖНО! Указывайте стоимость вашей работы, спасибо

Оплата вебмани или манибукерс.

Joomla
13 лет назад
Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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