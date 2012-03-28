sergeiivankov

Сергей sergeiivankov

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
HTML, JavaScript, CSS, AJAX, PHP, SQL.

Skype: svantan

Email: sergeiivankov[at]gmail.com

Создание сайтов, шаблонов, прикрутка модулей и шаблонов к CMS-кам, исправление проблем в чужом коде и многое другое.

Глубокие познания в WordPress, DLE, Joomla.

Отзывы заказчиков

Jtr
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать тему для WP
HTMLWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$50
0 баллов
13 лет назад
Перенести сайт c WordPress на Datalife Engine
DLEWordPress
Взялся за проект, пообещал все сделать, согласовали работу, увеличили сумму. Он получил все исходники, после чего отказался от проекта, по причине нехватки времени. После уговоров согласился за неделю полюбому доделать, и через несколько дней удалился из скайпа и пропал. Разгильдяй.
SaintFear
Михаил 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Перевести и переделать шаблон WordPress
WordPress
Взялся за дело и через несколько дней пропал
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Сайт визитка на WordPress (4 страницы)
WordPress
Большое спасибо за отличную работу, Быстро и качественно!
eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва
$17
10 баллов
13 лет назад
Нужен слайдер с лайтбоксом для Джумла 1.7
Joomla
Быстро и качественно решил поставленную задачу сразу видно - специалист в своём деле мой + и 10 баллов обязательно обращусь ещё
Владислав показал себя как человек, который знает чего хочет и может это объяснить, очень понравилось работать, жду ещё заказов
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