HTML, JavaScript, CSS, AJAX, PHP, SQL.
Skype: svantan
Email: sergeiivankov[at]gmail.com
Создание сайтов, шаблонов, прикрутка модулей и шаблонов к CMS-кам, исправление проблем в чужом коде и многое другое.
Глубокие познания в WordPress, DLE, Joomla.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
HTMLWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
0 баллов
13 лет назад
DLEWordPress
Взялся за проект, пообещал все сделать, согласовали работу, увеличили сумму. Он получил все исходники, после чего отказался от проекта, по причине нехватки времени. После уговоров согласился за неделю полюбому доделать, и через несколько дней удалился из скайпа и пропал. Разгильдяй.
$40
0 баллов
13 лет назад
WordPress
Взялся за дело и через несколько дней пропал
$50
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Большое спасибо за отличную работу, Быстро и качественно!
$17
10 баллов
13 лет назад
Joomla
Быстро и качественно решил поставленную задачу сразу видно - специалист в своём деле мой + и 10 баллов обязательно обращусь ещё
Ответный отзыв
Владислав показал себя как человек, который знает чего хочет и может это объяснить, очень понравилось работать, жду ещё заказов