sergeiivankov

Взялся за проект, пообещал все сделать, согласовали работу, увеличили сумму. Он получил все исходники, после чего отказался от проекта, по причине нехватки времени. После уговоров согласился за неделю полюбому доделать, и через несколько дней удалился из скайпа и пропал. Разгильдяй.