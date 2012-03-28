Нужен слайдер с лайтбоксом для Джумла 1.7

Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal. Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan После были запущены клоны этого сайта ориентированные на ...