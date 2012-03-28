Нужен слайдер с лайтбоксом для Джумла 1.7

$17
Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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Добрый день, коллеги

есть такая работа

есть сайт на джумле 1.7

надо под него найти, поставить и настроить модуль слайдера с лайтбоксом

цена - 500 wmr

Жду ваши заявки

12 лет назад
eshenko
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
sergeiivankov
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$17
1 день
Быстро и качественно решил поставленную задачу сразу видно - специалист в своём деле мой + и 10 баллов обязательно обращусь ещё
Владислав показал себя как человек, который знает чего хочет и может это объяснить, очень понравилось работать, жду ещё заказов
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