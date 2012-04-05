Сайт визитка на WordPress (4 страницы)

Нужно: 1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками 2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике 3. на любой смс (указать платформу) 4. перенести всю информацию 5. залить на хостинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо за 3-4 дня сделать сайт на WP, взять какую нибудь готовую тему, по корпоративной тематике, менеджмент или что то такое.. Пример шаблона похожий на allleads[точка]ru, но заказчик, просил сменить цветовую гамму (вместо сине-белой попросил желто-черную, или свой вариант предложите), чтобы не узнавался allleads[точка]ru
Будет главная страница - ее эскиз в приложении + три страницы сайта:
1) как это работает - там будет схема простая
2) покупателям
3) контакты и форма обратной связи
сделал пока только первую, сегодня доделаю остальные
Оплата сразу после окончания проекта.
Если справитесь до 30 марта, будет денежный бонус!
Во вложении к проекту пришалается микроТЗ и эскиз, посмотрите обязательно.
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