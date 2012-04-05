Сайт визитка на WordPress (4 страницы)

$100
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо за 3-4 дня сделать сайт на WP, взять какую нибудь готовую тему, по корпоративной тематике, менеджмент или что то такое.. Пример шаблона похожий на allleads[точка]ru, но заказчик, просил сменить цветовую гамму (вместо сине-белой попросил желто-черную, или свой вариант предложите), чтобы не узнавался allleads[точка]ru

Будет главная страница - ее эскиз в приложении + три страницы сайта:

1) как это работает - там будет схема простая

2) покупателям

3) контакты и форма обратной связи

сделал пока только первую, сегодня доделаю остальные

Оплата сразу после окончания проекта.

Если справитесь до 30 марта, будет денежный бонус!

Во вложении к проекту пришалается микроТЗ и эскиз, посмотрите обязательно.

WordPress
12 лет назад
amixen
Артем 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sergeiivankov
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Большое спасибо за отличную работу, Быстро и качественно!
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