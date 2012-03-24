Сайт-галерея html + js (jQuery)

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок246 просмотров
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Есть сайт — http://lexus.mmfm.ru/altercasa/

нужно переделать его на js (jQuery) один в один с доработками:

1. верстка так, чтобы на любом экране все влезало в экран без всяких прокруток

2. каждая страница с отдельным адресом

3. мелочи см. тз

т.е. что-то подобное в итоге должно быть — http://www.sarahpacini.com/

мелкие эффекты (при наведении на ссылки и т.д.) — необязательно один в один — должно быть аналогично

+ потом (если сможете) сделать админку:

требования к цмс:

- Визуальный редактор страниц (редактирование стилей текста, выравнивание и т.д. — что есть в обычных цмс / или цмс например джумлу приципить)

- Редактирование информации во всплывающих подсказках на страницах Дизайн, Создание объектов

- Замена картинок на всех страницах сайта

- Добавление картинок на страницах

Дизайн здесь http://ifolder.ru/28859137

тз вложено.

! рассматриваются исполнители у которых есть опыт (и вы можете это доказать) разработки подобных сайтов.

оплата по факту (см. мои отзывы — плачу всегда) или безопаска.

срок — желательно неделя. максимум 2.

HTMLjQuery
12 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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