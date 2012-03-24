Сайт-галерея html + js (jQuery)

Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт — http://lexus.mmfm.ru/altercasa/
нужно переделать его на js (jQuery) один в один с доработками:
1. верстка так, чтобы на любом экране все влезало в экран без всяких прокруток
2. каждая страница с отдельным адресом
3. мелочи см. тз
т.е. что-то подобное в итоге должно быть — http://www.sarahpacini.com/
мелкие эффекты (при наведении на ссылки и т.д.) — необязательно один в один — должно быть аналогично
+ потом (если сможете) сделать админку:
требования к цмс:
- Визуальный редактор страниц (редактирование стилей текста, выравнивание и т.д. — что есть в обычных цмс / или цмс например джумлу приципить)
- Редактирование информации во всплывающих подсказках на страницах Дизайн, Создание объектов
- Замена картинок на всех страницах сайта
- Добавление картинок на страницах
Дизайн здесь http://ifolder.ru/28859137
тз вложено.
! рассматриваются исполнители у которых есть опыт (и вы можете это доказать) разработки подобных сайтов.
оплата по факту (см. мои отзывы — плачу всегда) или безопаска.
срок — желательно неделя. максимум 2.
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