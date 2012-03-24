Сайт-визитка на joomla

$100
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок224 просмотра
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Добрый вечер уважаемые фрилансеры.

Нужен сайт — визитка под ключ на joomla c cms.

дизайн сайта – japzap.ru (параметры поиска не нужны)

обязательно 2х языковй, т.е. необходимо будет 2 флажка при нажатии на которые будет переключаться язык.

Контеном необходимо наполнить главную страницу и контакты.

Предоставим логотип и контакты. домен куплен. хостинг выберем сами чуть позже.

По срокам – чем раньше тем лучше.

Рассмотрю ваши предложения по цене.

Joomla
12 лет назад
igaist
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$80
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