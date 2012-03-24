Сайт-визитка на joomla

Добрый вечер уважаемые фрилансеры.

Нужен сайт — визитка под ключ на joomla c cms.

дизайн сайта – japzap.ru (параметры поиска не нужны)

обязательно 2х языковй, т.е. необходимо будет 2 флажка при нажатии на которые будет переключаться язык.

Контеном необходимо наполнить главную страницу и контакты.

Предоставим логотип и контакты. домен куплен. хостинг выберем сами чуть позже.

По срокам – чем раньше тем лучше.

Рассмотрю ваши предложения по цене.