Нужно в сжатые сроки сделать сайт на вордпрессе, внешнюю часть для партнерской сети. С последующим платным допилом. Проект ориентирован в основном на партнеров/вебмастеров (тех, которым мы платим за траффик), поэтому основная тематика сайта - заработок в сети ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вашему вниманию,предлагаю работу. Требуется разработчик сайта,подобие на интернет-магазин, сразу предупреждаю ,что нацелен на долгосрочное сотрудничество,проект большой и за ним последуют другие. С планами уже определился,как и что будет выглядеть.
-Проживание в Санкт-Петербурге ( так как нужно будет встречаться, возможно варианты и других городов, но уже лично переговорить надо)
-Опыт работ+портфолио+отзывы
-Активность и надежность
-Свободное владение ,HTML5,PHP, MySQL, JS (jquery)
-Готовность выполнить тестовое задание
-Хорошего воображения
-Желания развиваться
Портфолио и предложения о приблизительной цене, пишем на почту.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно создать многопользовательскую браузерную игру "Морской бой". Пример 1 к 1 – http://afischa.info/igra.html Интересуют цена и сроки.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо сделать сайт модельного агентства. Основные функции сайта: 1. Регистрация 2. Создание/заполнение собственной анкеты 3. Загрузка фотографий 4. Поиск 5. Модули оплаты 6. Ограничение доступа пользователям по некоторым критериям Подойдет любая бесплатная cms (joomla). Сроки исполнения - 10-14 дней. Дизайн классический, тексты предоставляются.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо создать корпоративный сайт " под ключ» по концепту шаблона от templatemonster для магазина напольных покрытий. CMS WordPress, Joomla. ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и ...Закрыт12 лет назад
- $300
Описание от заказчика: Ссылка на сайт для примера: http://www.insworld.ru/ В верхнем левом углу должен быть логотип и название Medbook World и по русски Мир Медицинской Книги (домен mdbw.ru). Далее, ниже логотипа и названия - полоска с кнопками навигации ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно выпадающее меню На страничке будут размещаться сами книги. Поиск должен искать по названию книги и автору. После загрузки админом – есть возможность скачать книгу (см. последнее поле в табличке). Нужна удобная загрузка файлов, так как ...Завершен12 лет назад
Информационный ресурс для проведения студенческих конкурсов 1. Дизайн необязательно уникальный и рисовать с нуля, можно взять готовый, но чтобы был простенький но со вкусом. Лого - http://www.ifmo.ru/images/logo.png 2. Можно писать на готовой системе управления сайтом 3. Сайт для ...Завершен12 лет назад
- $70
Надо сделать сайт кафе СРОЧНО. Бюджет ограниченный. Максимально - 2000руб. В эту стоимость входит дизайн и внедрение в CMS. Желательно DLE. В личку скину фотографии которые нужно будет использовать в дизайне. На все вопросы отвечу ...Завершен12 лет назад
Требуется создание сайта – новостного портала. Ключевые требования: Возможности для хорошего архива публикаций, управление тэгами, расширенный поиск, Легкая в управлении CMS с разными уровнями доступа, с достаточно большим числом работающих установок, Оптимизация соответствующего блока для SEO, Стильный дизайн. Требования к исполнителю: Месторасположение ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно разработать интернет-магазин аналогичный этому http://www.z95.ru/ - на той же системе управления. Для начала сообщите какая на этом сайте используется цмс (маленькая проверка вас).Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад