Сайт под ключ

Вашему вниманию,предлагаю работу. Требуется разработчик сайта,подобие на интернет-магазин, сразу предупреждаю ,что нацелен на долгосрочное сотрудничество,проект большой и за ним последуют другие. С планами уже определился,как и что будет выглядеть.

-Проживание в Санкт-Петербурге ( так как нужно будет встречаться, возможно варианты и других городов, но уже лично переговорить надо)

-Опыт работ+портфолио+отзывы

-Активность и надежность

-Свободное владение ,HTML5,PHP, MySQL, JS (jquery)

-Готовность выполнить тестовое задание

-Хорошего воображения

-Желания развиваться

Портфолио и предложения о приблизительной цене, пишем на почту.