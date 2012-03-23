Онлайн игра

Необходимо сделать сайт модельного агентства. Основные функции сайта: 1. Регистрация 2. Создание/заполнение собственной анкеты 3. Загрузка фотографий 4. Поиск 5. Модули оплаты 6. Ограничение доступа пользователям по некоторым критериям Подойдет любая бесплатная cms (joomla). Сроки исполнения - 10-14 дней. Дизайн классический, тексты предоставляются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать многопользовательскую браузерную игру "Морской бой".
Пример 1 к 1 – http://afischa.info/igra.html
Интересуют цена и сроки.
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