Онлайн игра

Информационный ресурс для проведения студенческих конкурсов 1. Дизайн необязательно уникальный и рисовать с нуля, можно взять готовый, но чтобы был простенький но со вкусом. Лого - http://www.ifmo.ru/images/logo.png 2. Можно писать на готовой системе управления сайтом 3. Сайт для ...