Создание мультиязычной cms.

$250
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки120 просмотров
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ТЗ на создание простой мультиязычной cms на php.

Другие CMS не предлагать.

Новости на несколько иерархий (3)

Статьи на несколько иерархий (3)

1.Стат Инфо (html страницы)

2.Добавление языков и перевода контента с админки.

3. Фотогалерея несколько вариантов на jquery.

ЧПУ страниц без лишних копий.

Подробное тз по запросу. Icq 71ноль575один.

Просьба указывать цены и сроки.

12 лет назад
nekrasav
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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