Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта

12 лет назад
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт строительной компании

    Описание: Создать сайт строительной компании СтройСнабМонтаж СУ-3. Структура сайта index_0 - это будет стартовая страница, т.к. сайт будет ориентирован на 2 вида потребителей: частный и промышленный. На этой странице будет 2 ссылки ссылка №1 - ведет на сайт для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт-визитка Joomla

    $100

    Нужен ответственный исполнитель, знающий php и Joomla, с опытом 2-3 года. О проекте выбранному исполнителю. Оплата по факту онли.

    Joomla
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт e-commerce проекта "под ключ"

    Сайт по купле-продаже виртуальной абстракции (далее по тексту-объект). Краткое ТЗ: 1.на главной странице контент об объекте, блок с новостями и форма регистрации (все модерируется с админки), а также табло с автоматическим счетчиком стоимости объекта, которая растет ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Промо-сайт для женской одежды

    Только для творцов из Санкт-Петербурга! Требуется личное общение и встречи! Большая просьба, прежде чем высылать свое портфолио, ознакомиться с "нашими желаниями", для того, что бы примерно обозначить стоимость такого сайта! Предложения без "примерных" цен и ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин футболок

    Добрый день. Интересует создание интернет-магазина футболок с функционалом самостоятельного выбора футболки и рисунка. Пример этой функции http://prostoprint.com/my/

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доска объявлений

    $1000

    Добрый день Требуется доработка сайта new.mb-market.ru/ на Друпале или полностью его перенести на Джумлу ..или иной самопис. ______________________________________________ Техническое задание на изготовление сайта по продаже запчастей MB-MARKET 1.Направление и цель сайта : Сайт будет выполнять ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватный проект для Prodev (l-----l.de)

    $388

    Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать. Полная локализация l-----l.de с переносом на CMS исполнителя. Основные детали обсуждались в прямой переписке. - Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода). - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ на CMS Joomla 2.5

    $1000

    Доброй работы уважаемы веблансеры. В очередной раз обрщаюсь к вам за помощью. Нужно сделать сайта на CMS Joomla 2.5. Подробное ТЗ вы найдете тут: https://docs.google.com/document/d/1WoE1Xw5BKf78dYYCOcRcPGPYzH0MG9OeEpMzWlnTFK4/edit (если не пускает, попробуйте зайти через интернет эксплорер)

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад