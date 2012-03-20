Промо-сайт для женской одежды

Собственно, все в названии. Простой интернет магазин с нормальным дизайном, удобной навигацией и админкой. Детали обсуждаются при личном общении. Делать нужно быстро и качественно. ПРОЕКТ ОБСУЖДАЮ ТОЛЬКО НА САЙТЕ. И огромная просьба - адекватно оценивайте данный труд. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для творцов из Санкт-Петербурга! Требуется личное общение и встречи!
Большая просьба, прежде чем высылать свое портфолио, ознакомиться с "нашими желаниями", для того, что бы примерно обозначить стоимость такого сайта! Предложения без "примерных" цен и указания сроков выполнения не будут рассматриваться!
Обязательно высылать:
1) Портфолио
2) Ориентировочную стоимость "нашего" сайта с примерной пошаговой сметой. А также элементы, которые Вы считаете обязательно нужно внести на сайт и которые существенно повлияют на стоимость работы.
3) Сроки выполнения.
Необходимо создать сайт женской одежды (1 бренд только).
Аудитория сайта: девушки и женщины - 90% (возраст от 21 до 50), 10% - мужчины, проживающие на территории РФ и Казахстана (в меньшей степени). Достаток средний и выше среднего.
Тип сайта: промо-сайт (имиджевый). Сайт будет служить как средство рекламы и продвижения. На нем будут представлены только новые коллекции, рекламные фото и короткие видео-ролики, а также информация о компании, контакты, ссылки на и-нет магазин.
Дизайн: сайт должен быть выполнен в минималистическом стиле (близко к хай-тек), но с яркими акцентами; не перегруженным и не пустым. Итоговый вариант сайта должен характеризоваться словами: лаконичный, стильный, свежий, легкий. Сайт должен сразу привлекать внимание посетителя.
Должна быть возможность музыкального сопровождения при просмотре каталогов.
Звуковые сопровождения при перемещении стрелки навигации по меню!
Цвета: в основном использовать пастельные, не контрастные цвета. Золотистые оттенки, кремовые, цвет шампанского, грязно-розовый. Возможно использовать другие цвета на усмотрение дизайнера.
Стандартные разделы: Главная/О компании/Каталог/LookBook/Новости компании/Контакты/ Купить
Логотип может быть вверху страницы (желательно слева или по центру).
Место для баннера-заставки зависит от общего дизайна сайта: он может быть помещен классически по центру, сразу от потолка страницы, либо разделен на две части, одна из которых помещена горизонтально на половину страницы справа, вторая вертикально ближе к правой стенке сайта). Также принимаются любые предложения дизайнера!!!
Разделы:
Главная - возврат на стартовую страницу.
О компании (без подразделов)- информация о бренде (где и когда был создан, кем), миссия компании, экомаркетинг, принципы работы.
Каталоги (подразделы: сезонные каталоги)
LookBook (без подразделов) - рекламные съемки и показы
Новости компании. Здесь будет регулярно отображаться информация об акциях, проводимых выставках и т.д.
Контакты (без подразделов)
Форма обратной связи (должна быть отдельно от основных разделов), отличаться по оформлению.
Купить (информация об официальных представительствах и ссылка на и-нет магазин). Отдельно от основного меню!
Отдельно значок youtube с ссылкой на канал в ютубе!
Особенно должны быть проработаны разделы с визуальной информацией (каталог и лукбук). Эти разделы должны быть выделены. Так что бы в первую очередь человек заходил в эти разделы!
Примеры сайтов, которые нравятся
http://www.jaegermeister.de/ - меню сделано в виде меню управления на MAC с подвижными элементами.
http://sorenrose.come - выплывающие рамки с информацией (ссылками)
http://brandstudio.ru -простота и лаконичность разделов меню, не нагроможденность
http://www.givenchy.com/ - простота меню
http://www.heels.com/womens-shoes/batu-pump-yellow.html - возможность просмотра обуви (в данном случае) со всех сторон с увеличением в отдельном окошке
http://www.fenixstrip.ru/ - режим просмотра фото.
http://canbest.ru/ - режим просмотра фото
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