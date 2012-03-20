Промо-сайт для женской одежды

Только для творцов из Санкт-Петербурга! Требуется личное общение и встречи!

Большая просьба, прежде чем высылать свое портфолио, ознакомиться с "нашими желаниями", для того, что бы примерно обозначить стоимость такого сайта! Предложения без "примерных" цен и указания сроков выполнения не будут рассматриваться!

Обязательно высылать:

1) Портфолио

2) Ориентировочную стоимость "нашего" сайта с примерной пошаговой сметой. А также элементы, которые Вы считаете обязательно нужно внести на сайт и которые существенно повлияют на стоимость работы.

3) Сроки выполнения.

Необходимо создать сайт женской одежды (1 бренд только).

Аудитория сайта: девушки и женщины - 90% (возраст от 21 до 50), 10% - мужчины, проживающие на территории РФ и Казахстана (в меньшей степени). Достаток средний и выше среднего.

Тип сайта: промо-сайт (имиджевый). Сайт будет служить как средство рекламы и продвижения. На нем будут представлены только новые коллекции, рекламные фото и короткие видео-ролики, а также информация о компании, контакты, ссылки на и-нет магазин.

Дизайн: сайт должен быть выполнен в минималистическом стиле (близко к хай-тек), но с яркими акцентами; не перегруженным и не пустым. Итоговый вариант сайта должен характеризоваться словами: лаконичный, стильный, свежий, легкий. Сайт должен сразу привлекать внимание посетителя.

Должна быть возможность музыкального сопровождения при просмотре каталогов.

Звуковые сопровождения при перемещении стрелки навигации по меню!

Цвета: в основном использовать пастельные, не контрастные цвета. Золотистые оттенки, кремовые, цвет шампанского, грязно-розовый. Возможно использовать другие цвета на усмотрение дизайнера.

Стандартные разделы: Главная/О компании/Каталог/LookBook/Новости компании/Контакты/ Купить

Логотип может быть вверху страницы (желательно слева или по центру).

Место для баннера-заставки зависит от общего дизайна сайта: он может быть помещен классически по центру, сразу от потолка страницы, либо разделен на две части, одна из которых помещена горизонтально на половину страницы справа, вторая вертикально ближе к правой стенке сайта). Также принимаются любые предложения дизайнера!!!

Разделы:

Главная - возврат на стартовую страницу.

О компании (без подразделов)- информация о бренде (где и когда был создан, кем), миссия компании, экомаркетинг, принципы работы.

Каталоги (подразделы: сезонные каталоги)

LookBook (без подразделов) - рекламные съемки и показы

Новости компании. Здесь будет регулярно отображаться информация об акциях, проводимых выставках и т.д.

Контакты (без подразделов)

Форма обратной связи (должна быть отдельно от основных разделов), отличаться по оформлению.

Купить (информация об официальных представительствах и ссылка на и-нет магазин). Отдельно от основного меню!

Отдельно значок youtube с ссылкой на канал в ютубе!

Особенно должны быть проработаны разделы с визуальной информацией (каталог и лукбук). Эти разделы должны быть выделены. Так что бы в первую очередь человек заходил в эти разделы!

Примеры сайтов, которые нравятся

http://www.jaegermeister.de/ - меню сделано в виде меню управления на MAC с подвижными элементами.

http://sorenrose.come - выплывающие рамки с информацией (ссылками)

http://brandstudio.ru -простота и лаконичность разделов меню, не нагроможденность

http://www.givenchy.com/ - простота меню

http://www.heels.com/womens-shoes/batu-pump-yellow.html - возможность просмотра обуви (в данном случае) со всех сторон с увеличением в отдельном окошке

http://www.fenixstrip.ru/ - режим просмотра фото.

http://canbest.ru/ - режим просмотра фото