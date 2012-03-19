Сделать сайт + прикрутить CMS

Нужно сделать сайт, прикрутить к нему CMS + сделать все остальное, что описано в ТЗ.

На сайте будет несколько flash-роликов, но весь сайт на флеше делать не нужно.

Предполагается начальная страница с flash-прелоадером – поэтому наличие в Вашем портфолио сайтов, реализованных на флеше и опыт работы с flash-прелоадерами очень желательны.

Через админку обязательно должна быть возможность менять на сайте, помимо прочего, также и flash-ролики.

Большая просьба - внимательно ознакомиться с ТЗ, что бы потом не выяснилось, что Вы чего-то не учли, когда подавали заявку или что-то не можете реализовать.

Если по ТЗ будут вопросы – спрашивайте в личку.

Оплата – по частям по мере реализации проекта.

Пожалуйста, в заявке обязательно указывайте:

1. Планируемую технологию / CMS и т.д.

2. Стоимость

3. Сроки

ТЗ в атаче.

Спасибо.