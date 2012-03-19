Сделать сайт + прикрутить CMS

Собственно, все в названии. Простой интернет магазин с нормальным дизайном, удобной навигацией и админкой. Детали обсуждаются при личном общении. Делать нужно быстро и качественно. ПРОЕКТ ОБСУЖДАЮ ТОЛЬКО НА САЙТЕ. И огромная просьба - адекватно оценивайте данный труд. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт, прикрутить к нему CMS + сделать все остальное, что описано в ТЗ.
На сайте будет несколько flash-роликов, но весь сайт на флеше делать не нужно.
Предполагается начальная страница с flash-прелоадером – поэтому наличие в Вашем портфолио сайтов, реализованных на флеше и опыт работы с flash-прелоадерами очень желательны.
Через админку обязательно должна быть возможность менять на сайте, помимо прочего, также и flash-ролики.
Большая просьба - внимательно ознакомиться с ТЗ, что бы потом не выяснилось, что Вы чего-то не учли, когда подавали заявку или что-то не можете реализовать.
Если по ТЗ будут вопросы – спрашивайте в личку.
Оплата – по частям по мере реализации проекта.
Пожалуйста, в заявке обязательно указывайте:
1. Планируемую технологию / CMS и т.д.
2. Стоимость
3. Сроки
ТЗ в атаче.
Спасибо.
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