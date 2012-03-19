Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок215 просмотров
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требования к магазину

американский хостинг

прием платежей пейпал

встроеные социальные функции

внести в него 200 товаров (скопировать готовое описание и фото)

связь по cor(собачка)bk.ru

12 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webism
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$280
7 дней
Никогда не писал негативных отзывов нигде но это случай просто вопиющий это просто невозможно выбрал человека иполнителем. обещал сделать магазин за 7 дней взял кучу денег предоплаты и началось три месяца отписывался фразами "завтра начну" посде трех месяцев упорного ничегонеделания был ему предложен вариант передать проект другому исполнителю на что последовал ответ что сам опять завтра начнет делать В итоге трехмесячных надоеданий добились от него что он поставил какойто шаблон без выполнения требований проекта и стал на м сразу же доказывать что работа готова попытки обратить внимание на задание к проеку не увенчались успехом даже тот факт что надо было 200 товаров в магазин внести а внем внесено было только 3 и то без описания Валеру не смутил. Он доказывал что работа выполнена на просьбы вернуть предоплату поледовала куча отписок и как всегда в наглой форме было заявлено что ничего возврщаться не будет В итоге проетк заказан другому исполнителю потряно 3 месяца упущено около 1500 долл прибыли предоплата за проект не возвращена и нам доказано что мы дураки кто хочет посмотреть на это трехмесячный обман и издевательство вот переписка в скайпе http://exclusiv-store.com/files/index1.htm вот и поодумайте как вам работать прийдется с таким "исполнителем"
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