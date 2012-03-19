Нужно сделать сайт

Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ". Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых. CMS Joomla (даю предпочтение). От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ. Задавайте вопросы, отвечу. Бюджет не "космос", с конторами не работаю. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт виртуальная копия торгового центра с большим количеством магазинов и возможностью общения покупателей и продавцов (социальная сеть)
ссылка для скачивания тз http://files.mail.ru/45MC4U
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