Разработка персонального сайта

Прошу создать сайт по продаже ваучеров по примеру groupon.com или cherry.ee с подключением к платежной системе PayPal. Техническое задание прилагается. Пожалуйста, аргументируйте свою цену и сроки выполнения заказа. Приоритет: максимальная простота и удобство для ...