Создание сайта по недвижимости.

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок269 просмотров
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Создание сайта по недвижимости.

Здравствуйте!

Нужен сайт по недвижимости, примерно как в PDF, готов рассмотреть варианты,

Примерные ТУ,

База недвижимости

Подскажите как реализовать базу недвижимости?

Алгоритм

Внешний вид: (Примерно как в pdp)

1.Главная с описанием сервиса.

2.База (в виде таблицы в Excel) с возможностью сортировки по колонкам.

3.При нажатии "на строку" объекта – возможность просмотра "полной информации" об объекте.

4.Расширенный поиск.

5.Кабинет пользователя, где он видит все свои объявления и может их редактировать (поштучно).

6.Возможность экспорта/импорта своих объявлений (в кабинете пользователя) в формате .xls (текстовые данные + картинки),

для массового влива данных + возможно их обновления.

7.Информация в БД размещается пользователями самостоятельно (с фронтенда, после залогинивания).

8.Добавление объявления:поля заранее "сконструированы (выпадающее меню + чекбоксы)", за искючением поля "доп.информация".

Отображение объявления в БД (для риэлторов – сразу, для "не риэлторов" – после проверки).

9.В зависимости от "Типа объекта", поля для заполнения свои + у пользователя нет возможности ввести отсебятину,

так как все поля "заранее сконструированные меню" за исключением поля "дополнительная информация".

Незарег. пользователь:

1.Может производить все манипуляции с БД (за исключением просмотра контактов).

2.Зарегистрироваться на сайте, получив "одобрение" в ручную (после проверки модератором).

3.Зарегистрироваться как "риэлтор" или "не риэлтор".

4.При регистрации "для риэлторов" – одна форма (данных побольше), для "не риэлторов" – другая (упрощенная).

5.Размещать только 1 объявление "о покупке" и 1 объявление "о продаже", которое публикуется только после проверки модератором.

Срок размещения объявления 7 дней, затем оно автоматически скрывается и для его "возобновления" необходимо зайти на сайт и

продлить из объявление из админки.

6.Телефон "не риэлтора" не публикуется. Ссвязь "с не риэлтором" только по средством сайта.

Зарег.пользователь:

1.Бывает 2-х типов. Тип №1 – "риэлтор" и Тип №2 – "не риэлтор".

2.Риэлтор – не имеет ограничений на количество/сроки объявлений и свои контактные данные публикует/не публикует (в настройках по желанию).

По дефолту у риэлтора стоит "отображать все данные".

Связь с "риэлтором" посредством телефона

Непосредственно e-mail риэлтора на сайте ни где не светится!

Возможность заливки в БД данных (скопом) из файла xls (данные текстовые поля + картинки).

Конечно это не весь алгоритм, который необходим.

Вопрос:какими средствами (компонентами) можно реализовать (хотя бы часть) на Joomla?

Если кто то делал БД для недвижимости – готов рассмотреть ваши предложения

Есть Примерные скрины в PDF

12 лет назад
psp934
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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