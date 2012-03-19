требуется сделать сайт визитку фирмы на вордпрес. дизайн скопировать и переработать с подобного блога.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта по недвижимости.
Здравствуйте!
Нужен сайт по недвижимости, примерно как в PDF, готов рассмотреть варианты,
Примерные ТУ,
База недвижимости
Подскажите как реализовать базу недвижимости?
Алгоритм
Внешний вид: (Примерно как в pdp)
1.Главная с описанием сервиса.
2.База (в виде таблицы в Excel) с возможностью сортировки по колонкам.
3.При нажатии "на строку" объекта – возможность просмотра "полной информации" об объекте.
4.Расширенный поиск.
5.Кабинет пользователя, где он видит все свои объявления и может их редактировать (поштучно).
6.Возможность экспорта/импорта своих объявлений (в кабинете пользователя) в формате .xls (текстовые данные + картинки),
для массового влива данных + возможно их обновления.
7.Информация в БД размещается пользователями самостоятельно (с фронтенда, после залогинивания).
8.Добавление объявления:поля заранее "сконструированы (выпадающее меню + чекбоксы)", за искючением поля "доп.информация".
Отображение объявления в БД (для риэлторов – сразу, для "не риэлторов" – после проверки).
9.В зависимости от "Типа объекта", поля для заполнения свои + у пользователя нет возможности ввести отсебятину,
так как все поля "заранее сконструированные меню" за исключением поля "дополнительная информация".
Незарег. пользователь:
1.Может производить все манипуляции с БД (за исключением просмотра контактов).
2.Зарегистрироваться на сайте, получив "одобрение" в ручную (после проверки модератором).
3.Зарегистрироваться как "риэлтор" или "не риэлтор".
4.При регистрации "для риэлторов" – одна форма (данных побольше), для "не риэлторов" – другая (упрощенная).
5.Размещать только 1 объявление "о покупке" и 1 объявление "о продаже", которое публикуется только после проверки модератором.
Срок размещения объявления 7 дней, затем оно автоматически скрывается и для его "возобновления" необходимо зайти на сайт и
продлить из объявление из админки.
6.Телефон "не риэлтора" не публикуется. Ссвязь "с не риэлтором" только по средством сайта.
Зарег.пользователь:
1.Бывает 2-х типов. Тип №1 – "риэлтор" и Тип №2 – "не риэлтор".
2.Риэлтор – не имеет ограничений на количество/сроки объявлений и свои контактные данные публикует/не публикует (в настройках по желанию).
По дефолту у риэлтора стоит "отображать все данные".
Связь с "риэлтором" посредством телефона
Непосредственно e-mail риэлтора на сайте ни где не светится!
Возможность заливки в БД данных (скопом) из файла xls (данные текстовые поля + картинки).
Конечно это не весь алгоритм, который необходим.
Вопрос:какими средствами (компонентами) можно реализовать (хотя бы часть) на Joomla?
Если кто то делал БД для недвижимости – готов рассмотреть ваши предложения
Есть Примерные скрины в PDF
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