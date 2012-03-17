Нужно создать сайт по типу доски объявлений

Требуется сайт ""под ключ"" (без дизайна мелких деталей, только общая прорисовка), тематика – аналог доски объявлений. Стандартные CMS не подойдут, скорее всего придется писать с нуля. При этом сайт должен быть красивым и функциональным.

Основные модули:

- форум

- личные сообщения и личная страница (аналог соц.сетеям)

- создание и размещение объявления нескольких типов

- выставление счетов (и возможность поднимать объявления наверх)

- формирование списка встреч (через календарь)

- сторонняя контекстная реклама (под управлением админа)

и т.д.

Описание всех модулей будет, ""придумывать"" надо будет по минимуму.

ТЗ с детальным описанием вышлю дополнительно.

Работа будет разбита на 10-15 разделов со сроками выполнения, оплата после реализации каждого раздела. Предоплаты, если Вы не из Москвы, не будет (был нехороший опыт). Возможно заключение договора.

Пишите, пожалуйста, сразу на a(точка)chernyshev(собака)list.ru порядок цен с примерами выполненных работ.

Спасибо!