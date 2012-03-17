Нужно создать сайт по типу доски объявлений

Требуется разработка сайтов на shop script, joomla. На постоянную основу, желательно с Украины. Обязательно наличие своего хостинга, отчетность проекта, онлайн ежедневно в скайпе. писать в скайп webproject3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт ""под ключ"" (без дизайна мелких деталей, только общая прорисовка), тематика – аналог доски объявлений. Стандартные CMS не подойдут, скорее всего придется писать с нуля. При этом сайт должен быть красивым и функциональным.
Основные модули:
- форум
- личные сообщения и личная страница (аналог соц.сетеям)
- создание и размещение объявления нескольких типов
- выставление счетов (и возможность поднимать объявления наверх)
- формирование списка встреч (через календарь)
- сторонняя контекстная реклама (под управлением админа)
и т.д.
Описание всех модулей будет, ""придумывать"" надо будет по минимуму.
ТЗ с детальным описанием вышлю дополнительно.
Работа будет разбита на 10-15 разделов со сроками выполнения, оплата после реализации каждого раздела. Предоплаты, если Вы не из Москвы, не будет (был нехороший опыт). Возможно заключение договора.
Пишите, пожалуйста, сразу на a(точка)chernyshev(собака)list.ru порядок цен с примерами выполненных работ.
Спасибо!
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