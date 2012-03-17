Нужно создать сайт по типу доски объявлений

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сайт ""под ключ"" (без дизайна мелких деталей, только общая прорисовка), тематика – аналог доски объявлений. Стандартные CMS не подойдут, скорее всего придется писать с нуля. При этом сайт должен быть красивым и функциональным.

Основные модули:

- форум

- личные сообщения и личная страница (аналог соц.сетеям)

- создание и размещение объявления нескольких типов

- выставление счетов (и возможность поднимать объявления наверх)

- формирование списка встреч (через календарь)

- сторонняя контекстная реклама (под управлением админа)

и т.д.

Описание всех модулей будет, ""придумывать"" надо будет по минимуму.

ТЗ с детальным описанием вышлю дополнительно.

Работа будет разбита на 10-15 разделов со сроками выполнения, оплата после реализации каждого раздела. Предоплаты, если Вы не из Москвы, не будет (был нехороший опыт). Возможно заключение договора.

Пишите, пожалуйста, сразу на a(точка)chernyshev(собака)list.ru порядок цен с примерами выполненных работ.

Спасибо!

12 лет назад
anton_ch4
Антон 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта, верстка Joomla, Shop-Script.

    Требуется разработка сайтов на shop script, joomla. На постоянную основу, желательно с Украины. Обязательно наличие своего хостинга, отчетность проекта, онлайн ежедневно в скайпе. писать в скайп webproject3

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-design & Web-программирование

    Требуется простой сайт "под ключ" на 10 страниц под бесплатный движок (например, джумла). С Вас уникальный, качественный дизайн, верстка, наполнение (тексты для наполнения предоставляются). Также необходима FrontPage для администратора. Тематика - служба доставки (курьерская служба). Макеты ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт для автодилера

    $250

    Необходимо создать сайт для компании занимающейся продажей автомобилей из США. Примерно вот что требуется: http://texasauto.ru/ http://www.autoflot.ru/ Движок можете использовать как один из бесплатных на выбор так и свой.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка

    $500

    Добрый день. Вот задача Разработать сайт-визитку, до 5 страниц, пока только 3 на примете. Тема "Услуга по разработке карты объектов на основе Google Maps" Ключевые тербования 1.Миниммум текста 2. Крупный шрифт 3. Минимализм Предопочтительно CMS Drupal 6 Можно использовать шаблоны Вот то, что можно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для компании-поставщика фруктов и овощей

    Необходимо создать сайт для компании- оптового поставщика овощей и фруктов по Северо-западному региону. Образец структуры сайта и оч. приблизительная палитра цветов http://nevskaya-co.ru/. Также требуется разработка логотипа. Из той же оперы, что на сайте образце.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать автосерфинг

    $500

    нужно, что бы автосёрфинг проходил вне браузера, т.е. пользователь скачивал программу, устанавливал её и с помощью её проссматривал сайты. хотя если найдёте другие способы подмены реферера, то можно что бы и через браузер шёл сёрф что ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн-регистрация и видеоконсультация для клиники

    Требуется разработка простой страницы, включающей сервисы онлайн-регистрации и видеоконсультации для клиники. Цель - дать возможность пациентам: - записываться на прием к интересующим специалистам на удобное время и - получить видеоконсультацию через скайп в случае, если ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт такси

    Необходимо создать точно такой же сайт http://www.nyt.ru Скопировать дизайн сделать возможность редактировать всю контент Убрать все упоминания о "важная персона" Вот такое вот желание клиента Кто возьмется? Писать на [email protected]

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт салона красоты

    главное - чтобы сайт был нестандартный и красивый желательно с анимацией и флеш элементами Прикрепляю основную структуру сайта Бюджет 100-200$ Предпологаю, что придется делать много корректировок, т.к. клиент не знает точно, что он хочет Писать сюда: [email protected]

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт на Joomla 1.5

    $100

    Создать сайт для на Joomla 1.5. Профиль: косметологический салон. Разработка информационного сайта о компании включает в себя: подбор и корректировка шаблона, настройку необходимых компонентов и наполнения контентом. Структура меню и логотип компании предоставлю. Выберу ответственного исполнителя. Стоимость услуги имеет ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад