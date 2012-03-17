Сайт для компании-поставщика фруктов и овощей

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Необходимо создать сайт для компании- оптового поставщика овощей и фруктов по Северо-западному региону. Образец структуры сайта и оч. приблизительная палитра цветов http://nevskaya-co.ru/. Также требуется разработка логотипа. Из той же оперы, что на сайте образце.

12 лет назад
littera87
Владимир 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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