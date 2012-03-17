Создание и продвижение сайта, создание логотипа

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок169 просмотров
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Необходимо создание (и заполнение) сайта-каталога по светотехнической продукции (светильники, LED). А также его продвижение в интернете. Разделы сайта: главная страница, контакты, карта сайта, наличие поиска по сайту, обратная связь, библиотека (глоссарий,сертификаты, нормативная база), о компании, новости, каталог (12 разделов, в каждом около 10-20 наименований продукции), счетчик посещений.

Также необходимо создать логотип: название компании "LED prof", специализация – оптовая поставка светильников (в основном светодиодных). Слогон уже есть.

12 лет назад
khloeSPB
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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