Создание и продвижение сайта, создание логотипа

Необходимо создание (и заполнение) сайта-каталога по светотехнической продукции (светильники, LED). А также его продвижение в интернете. Разделы сайта: главная страница, контакты, карта сайта, наличие поиска по сайту, обратная связь, библиотека (глоссарий,сертификаты, нормативная база), о компании, новости, каталог (12 разделов, в каждом около 10-20 наименований продукции), счетчик посещений.

Также необходимо создать логотип: название компании "LED prof", специализация – оптовая поставка светильников (в основном светодиодных). Слогон уже есть.