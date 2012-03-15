Создание flash сайта для фотографа

Необходим простой сайт с дизайном "аля I-Phone" с использованием php, javascript, ajax. На главной странице предлагается выбор опросника, после чего происходит переход на сам опрос. Необходимо так же подключить биллинг и другие системы оплат. Обсуждение проекта - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример сайта http://demo.alex-2.gophotoweb.ru/#home
Укажите ваши цены и сроки.
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуеться создать сайт для хостинг компании и подключить его к биллингу. Проект на подобии iphosters.com Ваши цены на проект и сроки!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать КАЧЕСТВЕНННЙ сателлит на английском языке о Киеве. В итоге должен получиться красивый СДЛ сайт. Все надписи и тексы на английском. Без разницы на какой ЦМС, главное возможность редактировать меню, и добавлять информационные странички(wysiwyg). Структура ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго. Требуется сайт на Joomla с ЧПУ на sef. Есть psd. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И СРОК! В верху меню Главная - главная О компании - статичная Услуги - статичная Контакты - статичная Материалы - листинг статей Партнерам - статичная Новости - листинг новостей На главной о ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеем в разработке интернет-магазин, хотим прикрутить к нему "барахолку" (готовы обсуждать и выслушать советы и рекомедации). Как вариант - прикрутить её отдельным ресурсом. Требуется создание этой самой "барахолки" под ключ. Узконаправленная специализация товаров. Ничего мега-супер-пупер не нужно, простота ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать сайт с нуля. 1. Дизайн + верстка. 2. Подобрать CRM (бесплатную и что бы с ней мог работать даже чайник), интегрировать и полностью настроить сайт, что бы был работоспособен. Пример каким клиент видит сайт http://tdkorund.ru/ тематика ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Создание простого сайта типа nadolgo.ru и zagranitsy.com и его продвижение. Уходим от компании, с которой сотрудничали долгие годы из-за того, что нам их услуги стали очень дороги, более чем в 3 раза они увеличили стоимость. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайн и разработка сайта-справочника (Joomla). На сайте планируется платное размещение каталога частных лиц и предприятий, оказывающих различные услуги, продажа рекламных площадей (баннеров), а также размещение статей. Вывод организаций только для выбранного города, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать сайт для кафе со специализацией на свадебных банкетах.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо понять структуру сайта http://www.aplussourcing.com, подобрать похожий движок (CMS), слить картинки с сайта, поместить на клон, ввести переведеный текст на рускоязычный сайт (перевод уже готов, сделан в соответствии с разделами копируемого сайта), залить на хостинг. В ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад